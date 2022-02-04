الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة مواد البناء: انخفاض في أسعار مواد البناء والحديد

مواد البناء
مواد البناء

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار الحديد بالأسواق وفق معاملات التجار.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ" الدستور"، أن سعر حديد عز، سجل نحو 15150 جنيه، تسليم أرض المصنع بعد 15600 الأسبوع قبل الماضي، مضيفا أن سعر حديد بشاي سجل نحو 15050 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد 15400 في بداية يناير، وسجل سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد 15300  في بداية يناير.

وسجل سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير، وسجل سعر طن حديد المراكبي 14300  جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.

وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب بنحو 189% خلال أول 10 شهور من العام الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 لتسجل 1.49 مليار دولار مقابل 560 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

 وصدرت مصر الحديد لنحو 80 دولة حول العالم، من  أهمها إسبانيا التي جاءت في المرتبة الأولى بنصيب 369.5 مليون دولار.

الحديد الاسواق الشعبة التجار المصنع يناير المراكبي

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وائل لطفي

قيمة مصر

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