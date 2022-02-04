التحفظ على 1250 عبوة سجائر أجنبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، التحفظ على 1250 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع، داخل محل خردوات بدون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، وذلك لقيامه بالإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر وترويجها بقصد التربح منها.

تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 1250 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع وبدون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر واخطرت النيابة التحقيقات.