«تنظيم الاتصالات» يعتمد 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع من 2021

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام ٢٠٢١ (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ٢٠٢١)، في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. 17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة خدمات الاتصالات لشركات المحمول

غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.

اعتماد 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع لعام 2021

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الرابع لعام 2020، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هيرتز بتقنيةTDD بحجم 80 ميجاهرتز بداية من ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات نقل البيانات والخدمات الصوتية.

حملات تفتيش وضبطيات لمقويات الإشارة غير الشرعية في السوق المصري

شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شرطة الاتصالات، حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة الغير شرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، مما أسفر عن ضبط وإزالة 1750 جهاز غير شرعي (مقوي وهوائي) في 7 محافظات. ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسادة المواطنين باستخدام مقويات الاشارة الشرعية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى المشغلين في السوق المصري.

دعم خدمات الاتصالات في قرى حياة كريمة بقيمة 1.5 مليار جنيه

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إجراءات إنشاء محطات الهاتف المحمول لعدد 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.

إطلاق تطبيق My NTRA متضمناً خريطة مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديثاً لتطبيقه التفاعلي "My NTRA" مما يساعد المستخدمين على التعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة من المشغلين عن طريق الخريطة التفاعلية لجودة الخدمة واختبار سرعة الإنترنت.

