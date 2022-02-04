لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022| نتيجة 4 ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى يوميًا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع اليوم الأول من إجازة منتصف العام نظرا لقلق أولياء الأمور من المناهج المطورة.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير ربط وخطوات الحصول على درجات طلاب 4 ابتدائي وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022

يستطيع أولياء أمور طلاب 4 ابتدائي الحصول على درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اللينك https://moe.gov.eg/ .

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته.

تسجيل رقم جلوسه في الامتحانات.

تدوين بيانات المدرسة والإدارة التعليمية.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة التقييمات التي حصل عليها الطالب بالتفصيل.

تظهر التقييمات بالألوان التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي الأوراق والأحمر والأصفر والأخضر.

موعد إعلان نتيجة 4 ابتدائي 2022

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعدا رسميا لإعلان نتيجة طلاب الصف الرابع حيث تخضع حاليا كافة أوراق الإجابة للتصحيح وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول يعقبها رصد التقييم ومراجعة الكشوف وإنهاء كافة أعمال الكنترول.

وكان قد أثار أولياء أمور طلاب 4 ابتدائي جدلا واسعا حول الدروس التي تحتويها كل مادة في المواد التي يخضع لدراستها أبنائهم وأنها معلومات أكبر بكثير من أعمارهم وقدرات استعابهم وطالبوا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتخفيف الأعباء عن أبنائهم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الأطفال يمكنهم التعامل مع شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحرفية شديدة تتجاوز قدرات أولياء أمورهم وما تقوم به الوزارة حاليا هو استغلال هذه القدرات في التعليم.

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موعد الفصل الدراسي الثاني 222

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 قبيل بدء الفصل الدراسي الثاني المزمع في 19 فبراير الجاري وذلك لمعرفة مدى استيعاب ابنائهم للمناهج الدراسية.

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