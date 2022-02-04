تعرف على أسعار البنزين اليوم في مصر 2022 بالتفصيل

أسعار البنزين اليوم في مصر 2022 من الكلمات البحثية التي تصاعدة حدة البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث عنها جوجل نظرا لكونه من السلع الاستراتيجية التي تهم كافة المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية.

أسعار البنزين اليوم في مصر 2022

عقدت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول جلستها الربع سنوية وأصدرت قرار بزيادة سعر البنزين بمنتجاته الثلاث بقيمة 25 قرشا حيث أصبح لتر البنزين 80 بـ 7.25 جنيه ولتر البنزين 92 بـ 8.50 جنيه ولتر البنزين 95 بـ 9.50 جنيه مع ثبات سعر السولار عند 6.75 للتر اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير الجاري.

وتعد هذه الزيادة بناء على زيادة منتجات البترول العالمية في جميع الدول وذلك على الأشهر الثلاث الأولى من العام (يناير، فبراير، مارس) حيث تحدد اللجنة أسعار الزيادة أو الانخفاض بما لا يزيد عن 10 % فقط.

وكانت قد بدأت لجنة التسعير أعمالها بناء على قرار من رئاسة الوزراء في عام 2019 حيث تكلف بدراسة أسعار السوق العالمية وتحديد قيمة منتجات البترول بناء عليها.

زيادة أسعار المواصلات العامة

لم يتم حتى الآن الإعلان عن أى زيادة مرتقبة لأسعار المواصلات العامة التي يستقلها المواطنين من وإلى كافة المناطق في مصر، وذلك نظرًا لكون الزيادة طفيفة لا يمكن أن تؤثر على أسعار التنقلات سواء في القاهرة أو المحافظات.

ولا توقع الخبراء أيضا زيادة على أسعار السلع والخضروات والفواكه التي يتم نقلها من محافظة إلى محافظة أخرى في الأسواق نظرا لأن الزيادة التي عرضتها اللجنة لن تؤثر على أسعار المواد البترولية تأثير كبير.

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تأثير كورونا على أسعار منتجات البترول

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين اليوم في مصر 2022 عقب إعلان اللجنة المكلفة بتسعير منتجات البترول بشكل ربع سنوي خاصة في ظل توقف عدد كبير من المصانع حركة الإنتاج بسبب فيروس كورونا في كافة دول العالم خوفًا من انتقال العدوى بين العمال في حالة استمرار التصنيع خاصة عقب غلق المطارات في العديد من الدول.

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