مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين يستقبلان 11 رحلة طيران سياحي اليوم

يستقبل مطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران قادمة من دول مختلفة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار اليوم 4 رحلات ضمن معدل وصول رحلات 51 رحلة طيران دولية أسبوعية، حيث أكدت جداول رحلات الطيران الأسبوعية بمرسى علم وصول رحلتين من بلجيكا، و3 رحلات من هولندا، ورحلة من إيطاليا.



وأعلنت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع الماضي لمطار مرسى علم الدولى، استقبال 48 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة بينها عدة رحلات من 8 دول أوروبية.

فيما كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، عن وصول 7 رحلات منتظمة و«شارتر» من روسيا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

بمشاركة 11 شيف وبطن فراولة مهرجان الفراوله لتنشيط السياحة بمرسى علم

كانت شهدت شواطئ مرسى علم مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام طن فراولة ومشاركة 11 شيفا، وتم إعداد جميع تورتة كبيرة، وحلويات وتورتة الفراولة وعصائر فريش و فراولة طازجة.

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن المنتجعات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد، والمهرجان تم إعداده على الشواطئ المفتوحة وسط تفاعل السائحين والرقص على أنغام الموسيقى، وحرص السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة لمدينة مرسى علم.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات دولية ضمن 48 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى حتى الجمعة نهاية الأسبوع.