الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين يستقبلان 11 رحلة طيران سياحي اليوم

ارشيفية
ارشيفية

يستقبل مطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران قادمة من دول مختلفة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار اليوم 4 رحلات ضمن معدل وصول رحلات 51 رحلة طيران دولية أسبوعية، حيث أكدت جداول رحلات الطيران الأسبوعية بمرسى علم وصول رحلتين من بلجيكا، و3 رحلات من هولندا، ورحلة من إيطاليا.

وأعلنت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع الماضي لمطار مرسى علم الدولى، استقبال 48 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة بينها عدة رحلات من 8 دول أوروبية.

فيما كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، عن وصول 7 رحلات منتظمة و«شارتر» من روسيا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

بمشاركة 11 شيف وبطن فراولة مهرجان الفراوله لتنشيط السياحة بمرسى علم

كانت شهدت شواطئ مرسى علم مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام  طن فراولة ومشاركة 11 شيفا، وتم إعداد جميع تورتة كبيرة، وحلويات وتورتة الفراولة وعصائر فريش و فراولة طازجة.

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن المنتجعات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد، والمهرجان تم إعداده على الشواطئ المفتوحة وسط تفاعل السائحين والرقص على أنغام الموسيقى، وحرص السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة لمدينة مرسى علم.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات دولية ضمن 48 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى حتى الجمعة نهاية الأسبوع.

سياحة السياحية السائحين مرسى علم تنشيط السياحة طيران دولي مطار الغردقة رحلات الطيران الرحلات السياحية تطبيق الإجراءات الاحترازية مطار مرسى علم الدولي مختلف الجنسيات رحلة طيران دولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين 25 قرشًا

وفاة المخرج جلال الشرقاوى

7 سرقات لعصابة «خطف الهواتف» في المطرية

إعدام 2 طن لحوم فاسدة قبل تقديمها للمواطنين فى مطعم شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان