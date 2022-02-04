الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوج من منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية يصل مدينة ريست البيلاروسية

منظومة «إس 400
منظومة «إس 400

وصل فوج من منظومة إس 400 الصاروخية الروسية، اليوم الجمعة، إلى ميدان التدريب العسكري فى ضواحي مدينة ريست البيلاروسية.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية،  أن الهدف من إرسال تلك الأسلحة هو إجراء التدريبات المشتركة هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، اليوم، "وصل فوج من منظومة "أس-400 تريومف" الصاروخية التابعة للقوات الجوية الروسية ونظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي تشارك في اختبار قوات الرد للدولية الاتحادية، وصل إلى ميدان التدريب العسكري في مقاطعة بريست بجمهورية بيلاروس".

وأشار بين الدفاع الروسية إلى أن وحدات الدفاع الجوي قامت بمسيرة مشتركة بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر من نقطة مرابطتها الدائمة التي تقع في إقليم خاباروفسك الروسي.

يجدر الإشارة إلى أن الوحدات العسكرية الروسية من قسم الصواريخ المضادة للطائرات تقوم بتنفيذ معدات هندسية وتمويه مواقع الإطلاق ومواقع القيادة وصيانة المعدات من أجل التحضير لدخول مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا و روسيا.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، سيتم الاختبار على مرحلتين: تستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير الجاري، وتشهد إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وحماية المرافق الحكومية والعسكرية المهمة والدفاع عنها، وحماية حدود الدولة، كما سيتم تنظيم المجال الجوي.

 كما سيتم اختبار جاهزية وقدرة القوات والوسائل المناوبة للدفاع الجوي لأداء مهام تغطية الأماكن المهمة على أراضي الجمهورية، وخلال المرحلة الثانية من الاختبار والتي تستمر من 10 إلى 20 فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022" ، يتم من خلالها محاكاة قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب.

منظومة إس 400 بيلاروس مدينة ريست وزارة الدفاع الروسية التدريبات المشتركة نظام الدفاع الجوي

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