الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تصنف «رعاية الإنسان» فى إندونيسيا منظمة إرهابية

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

 أعلنت الولايات المتحدة تصنيف منظمة "رعاية الإنسان العالمية" ومقرها إندونيسيا ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وذلك لتقديمها الدعم المالي لمجلس مجاهدي إندونيسيا الإرهابي.


وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني- أن واشنطن تتخذ هذا الإجراء لفضح وعرقلة جهود مجلس مجاهدي إندونيسيا الخادعة واستغلالها منظمة إنسانية كواجهة وغطاء لجمع الأموال غير المشروعة وتحويلها.


وأفادت بأن منظمة "رعاية الإنسان العالمية" تقدم الدعم المالي لمتطرفي مجلس مجاهدي إندونيسيا الذين يقاتلون في سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية.


وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الغالبية العظمى من مقدمي المساعدات الإنسانية هم منظمات شرعية وغالبًا ما تبذل جهودا بطولية في تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة في سوريا وأماكن أخرى.


واستدركت قائلة: لسوء الحظ، كانت تصرفات منظمة "رعاية الإنسان العالمية" مؤسفة ليس فقط لدعمها للمنظمات الإرهابية ولكن أيضًا لأنها تقوض عمل وسمعة مقدمي المساعدات الإنسانية الحقيقيين في جميع أنحاء العالم.


وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، مواصلة العمل مع الشركاء الأجانب لحماية المنظمات غير الربحية المشروعة من استغلال الجماعات الإرهابية وفضح تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية.


جدير بالذكر أن مجلس مجاهدي إندونيسيا تشكل عام 2000 وشن هجمات في إندونيسيا، وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية في 12 يونيو 2017 ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لما ارتكتبه من أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، دعت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها بوقف إطلاق النار، وذلك في معرض تعقيبها على هجوم طائرات دون طيار استهدف نقطة مراقبة الدخول والخروج في منطقة دونيتسك.

وكتبت البعثة الدبلوماسية في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: "ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها، الأفعال وليس الأقوال".
وأشارت السفارة إلى أن روسيا تعهدت الأسبوع الماضي في باريس بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومع ذلك، استخدمت القوات التي تقودها روسيا طائرة دون طيار لمهاجمة نقطة مراقبة الدخول والخروج في هنتوف، مما عرض المدنيين والمتمركزين هناك للخطر.

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