الليلة .. حفل فرقة الحضرة بأوبرا الإسكندرية والعربية للتراث بمسرح الجمهورية

يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني.

يتضمن برنامج الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية من بينها تشفع يا رسول الله فينا، صلي يارب دوامات، يا أم العواجز، وهب لي جوار المصطفى، بصيرة يا عيني، عودي يا ليالي الرضا، أنت الأمل يا أحمد، حلفت بسرك الأسمى، قل لنا إنا قبلناكم، حبيب الحبيب، مدد يا سيدة.

يشار الى أن فرقة الحضرة الصوفية قد تأسست فى عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف. ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: محيي الدين بن عربي، الحلاج، أبن الفارض وغيرهم.. قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة. ولاقت إعجاب واستحسان الجماهير في مصر والوطن العربي.

ــ الموسيقي العربية للتراث علي مسرح الجمهورية

في سياق متصل، يشهد مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفي موسيقي غنائي، والذي تحييه فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي.

هذا ويتضمن برنامج الحفل، باقة من أجمل الموشحات والأدوار والأغاني العربية والمعزوفات الموسيقية منها: موسيقى أنا في انتظارك - موشح ما احتيالي - جمال الدنيا - حيران - يا مسافر وحدك - حبيبي لعبته - دور وحياتك أنا أهواك - ياللي سامعني - عمري ما حنسى يوم الاثنين - لما راح الصبر منه - الناس المغرمين - ميتى اشوفك - يا ظالمني.

والتي يشدو بها نخبة من نجوم دار الأوبرا المصرية وهم: أنغام مصطفى ــ أحمد محسن ــ أحمد صبري نهى حافظ ــ ياسر سليمان وحنان الخولي.

يشار إلي أن فرقة "الموسيقى العربية للتراث"، تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي. قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني .

وفي السابعة والنصف مساء الخميس، يقام بمعهد الموسيقي العربية، بمقره الكائن في شارع رمسيس، حفل غنائي، تحييه الفنانة الشابة أمنية حسن

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما قدمت الفنانة أمنية حسن منها: عشم إبليس، الحكاية، غلبني، مجرد مكالمة، مرات الشهيد، قالوا إيه علينا دولا، أحنا مش بتوع حداد، وأغنية بنوتة.