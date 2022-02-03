الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

جريدة الدستور

يقدم لكم «الدستور» موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، والمقامة فى الكاميرون فى الفترة من 6 يناير وحتي 6 فبراير 2022.

نجح منتخب مصر فى الوصول للمباراة النهائية بعد مباراة قوية خاضها أمام الكاميرون فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث انتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وخاض المنتخب المصري للمرة الثالثة على التوالي فى البطولة الوقت الأضافي.

مشوار منتخب مصر فى بطولة كأس أمم إفريقيا

كانت بداية مشوار مصر فى كأس أمم إفريقيا فى دور المجموعات أمام المنتخب النيجري وشهدت هذة المباراة الخسارة الوحيدة للمنتخب فى مشواره، ثم حقق منتخب الفراعنة الفوز على غينيا يساو فى المباراة الثانية من دور المجموعات بهدف نظيف سجله النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وفى المباراة الأخيرة من دور المجموعات حقق المنتخب الوطني الفوز عن منتخب السودان الشقيق بهدف نظيف سجله محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي المصري، وبهذة النتيجة تأهل منتخب مصر للدور ثمن النهائي للبطولة كثاني المجموعة ليواجه منتخب كوت ديفوار فى المباراة التى شهدت فوز منتخب مصر بركلات الترجيح، ثم حقق منتخب مصر الفوز على منتخب المغرب الشقيق فى الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف سجل هدفي منتخب مصر كلاً من محمد صلاح وتريزيجيه بينما سجل هدف المغرب الوحيد اللاعب سفيان بوفال، وفى مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون نجح الفراعنة فى تخطي الأسود الكاميرونية بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد القادم الموافق 6 فبراير على الملعب الأولمبي بالكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة مباريات نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث تنقل مباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا على قناة beIN Sports Max HD1.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات الأهلي في مونديال الأندية

معلق مباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ومن المتوقع ان تمنح شبكة بي ان سبورت التعليق لأكثر من معلق فى القناة عبر قنواتها الصوتية الأولى والثانية ومنهم رؤوف خليف وعصام الشوالي وحفيظ دراجي وعلى محمد على.

تناولنا فى هذا التقرير موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، مع خالص التمنيات للمنتخب الوطني فى تحقيق البطولة للمرة الثامنة.

موعد مباراة مصر القادمة موعد مباراة مصر والسنغال نهائي كأس أمم إفريقيا القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال كأس أمم إفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب: المصري قادر على صنع المستحيل.. بلدكم فخور بكم

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

محمد عبدالمنعم رجل مباراة مصر والكاميرون

تفاصيل اعتداء أولياء أمور على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية.. و«التعليم» تعلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان