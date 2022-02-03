يقدم لكم «الدستور» موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، والمقامة فى الكاميرون فى الفترة من 6 يناير وحتي 6 فبراير 2022.

نجح منتخب مصر فى الوصول للمباراة النهائية بعد مباراة قوية خاضها أمام الكاميرون فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث انتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وخاض المنتخب المصري للمرة الثالثة على التوالي فى البطولة الوقت الأضافي.

مشوار منتخب مصر فى بطولة كأس أمم إفريقيا

كانت بداية مشوار مصر فى كأس أمم إفريقيا فى دور المجموعات أمام المنتخب النيجري وشهدت هذة المباراة الخسارة الوحيدة للمنتخب فى مشواره، ثم حقق منتخب الفراعنة الفوز على غينيا يساو فى المباراة الثانية من دور المجموعات بهدف نظيف سجله النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وفى المباراة الأخيرة من دور المجموعات حقق المنتخب الوطني الفوز عن منتخب السودان الشقيق بهدف نظيف سجله محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي المصري، وبهذة النتيجة تأهل منتخب مصر للدور ثمن النهائي للبطولة كثاني المجموعة ليواجه منتخب كوت ديفوار فى المباراة التى شهدت فوز منتخب مصر بركلات الترجيح، ثم حقق منتخب مصر الفوز على منتخب المغرب الشقيق فى الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف سجل هدفي منتخب مصر كلاً من محمد صلاح وتريزيجيه بينما سجل هدف المغرب الوحيد اللاعب سفيان بوفال، وفى مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون نجح الفراعنة فى تخطي الأسود الكاميرونية بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد القادم الموافق 6 فبراير على الملعب الأولمبي بالكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة مباريات نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث تنقل مباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا على قناة beIN Sports Max HD1.

معلق مباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ومن المتوقع ان تمنح شبكة بي ان سبورت التعليق لأكثر من معلق فى القناة عبر قنواتها الصوتية الأولى والثانية ومنهم رؤوف خليف وعصام الشوالي وحفيظ دراجي وعلى محمد على.

تناولنا فى هذا التقرير موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، مع خالص التمنيات للمنتخب الوطني فى تحقيق البطولة للمرة الثامنة.