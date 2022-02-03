بريطانيا: شراكة أمنية ودفاعية مع نيجيريا لمكافحة الإرهاب

أكدت الحكومة البريطانية، الخميس، أن حوار الشراكة الأمنية والدفاعية بين بريطانيا ونيجيريا، والذي جرت فعالياته خلال الأسبوع الجاري، شهد التزامات جديدة ستعزّز العمل لمعالجة التهديدات المشتركة والحفاظ على سلامة الشعبين البريطاني والنيجيري.

ووفقًا لبيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإليكتروني، فإن الحوار تضمن التزامات بالعمل المشترك لتحسين معايير حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان والاعتراف بالدور المهم للمرأة في تحقيق السلام المستدام.

وأشار إلى أن المزيد من الدعم البريطاني لنيجيريا في مواجهة تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام، سيعتمد أيضًا على العمل المشترك بين البلدين للاستجابة للصراع مع الجماعات المتطرفة في شمال شرق البلاد.

جاءت تلك الاتفاقات خلال الحوار الذي جرى بين وزيرة الشؤون الإفريقية ببريطانيا فيكي فورد ومستشار الأمن القومي النيجيري الميجور جنرال باباجانا مونجونو، في لندن خلال الأسبوع الجاري.

وقالت فورد: "يؤدي الصراع وانعدام الأمن إلى خسائر في الأرواح ونزوح متزايد لملايين الأشخاص في جميع أنحاء غرب إفريقيا. كما يؤثر على حرية المدنيين ويعيق النمو الاقتصادي ويزيد من تقويض السلام والازدهار".

أضافت أنه من خلال هذه الاتفاقات الجديدة، فإن بريطانيا تعزز شراكتها مع نيجيريا لمواجهة التهديدات المشتركة وتعزيز جهود الاستقرار الإقليمي ودعم قدرات حفظ السلام في نيجيريا.

ونوهّت عن أن ذلك سيُساعد نيجيريا للتصدي للمنظمات المتطرفة العنيفة وجماعات الجريمة المنظمة وتمكنها من الاستجابة للتحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

بدوره، قال مونجونو إن: "نيجيريا وبريطانيا يتشاركان روابط عميقة وتاريخ مشترك يعود إلى أكثر من قرن".

وتابع "مثل العديد من البلدان الأخرى التي تواجه تهديدات أمنية معقدة، تدرك نيجيريا الحاجة إلى تشكيل تحالفات وشراكات أكبر مع الدول الصديقة من أجل مكافحة هذه التهديدات. من الضروري بشكل خاص أن نعمل معًا لمكافحة تهديدات الإرهاب المعاصر".

واعتبر أن المناقشات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها اليوم، تمثل فرصة للمسئولين على أعلى المستويات في كلتا الحكومتين للعمل معًا لمواجهة التهديدات من الإرهاب والنزاعات الطائفية والجريمة المنظمة والقرصنة وأمن الحدود والاتجار بالمخدرات والأشخاص.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقات ستعمق وتعزز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين لخلق بيئة آمنة لمواطني البلدين.