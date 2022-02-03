تفريغ الكاميرات بمحيط سرقة سيدة حلق طفلة بالمرج

طالبت نيابة المرج، اليوم الخميس، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت استدراج سيدة لطفلة وسرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج، كما طالبت باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة استدرجت الطفلة أثناء توجهها لشراء حلوى من أحد المحلات في الشارع، واستدرجتها داخل مدخل أحد العقارات، وخلعت الحلق من أذنيها وفرت هاربة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة متسولة وتقيم بالشارع المجاور لهم، وراقبت الطفلة بهدف استدراجها وسرقة حلقها الذهبي.

البداية، ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من ربة منزل تفيد باستدراج سيدة لطفلتها وسرقة حلقها، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبسؤالها أقرت بارتكاب جريمة السرقة نظرا لمرورها بأزمة مالية، وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.