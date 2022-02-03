الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ الكاميرات بمحيط سرقة سيدة حلق طفلة بالمرج

متهمة
متهمة

طالبت نيابة المرج، اليوم الخميس، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت استدراج سيدة لطفلة وسرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج، كما طالبت باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة استدرجت الطفلة أثناء توجهها لشراء حلوى من أحد المحلات في الشارع، واستدرجتها داخل مدخل أحد العقارات، وخلعت الحلق من أذنيها وفرت هاربة.

وكشفت التحقيقات الأولية  عن أن المتهمة متسولة وتقيم بالشارع المجاور لهم، وراقبت الطفلة بهدف استدراجها وسرقة حلقها الذهبي. 

البداية، ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من ربة منزل تفيد باستدراج سيدة لطفلتها وسرقة حلقها، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبسؤالها أقرت بارتكاب جريمة السرقة نظرا لمرورها بأزمة مالية، وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

شرطة طفلة النيابة المرج سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

تفاصيل اعتداء أولياء أمور على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية.. و«التعليم» تعلق

أمم إفريقيا.. تعديلات فى صفوف مصر أمام الكاميرون فى آخر 10 دقائق

أمم أفريقيا.. صلاح يهدر أخطر فرصة في مباراة الكاميرون

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان