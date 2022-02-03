ضبط محاولة تهريب مناظير طبية ومستلزماتها بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المناظير الطبية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

قام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٥١ قطعة من المناظير الطبية ومستلزماتها في قاع سحري أسفل الحقائب وداخل مواسير اضافية ملصقة بمواسير الحقائب.

وقام بالعد والجرد لجنة جمركية من محمود عبد المطلب وهدي محمد حسين مأموري الجمرك تحت اشراف محمد الهادي مدير الحركة.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 23 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.