ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة في الدقى

ضبطت أجهزة الأمن شركة إنتاج فني غير مرخصة في الدقي بالجيزة.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تورط شخص فى إنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية"دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على هارد ديسك محمل عليه برامج وتطبيقات منسوبة لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق – مجموعة من مقاطع الفيديو لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار – كاميرا رقمية محمل عليها مقاطع فيديو لراغبى التمثيل")بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع "مالك الشركة" بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.