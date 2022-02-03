الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الإسكان» اليوم.. متابعة الموقف التنفيذي لخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بمرحلتيه الأولى والثانية، والذى يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، بـ6 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط)، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بالإضافة الي تحسين نوعيتها.
https://www.dostor.org/3703440

 

«القابضة للمياه» تنظم ورشة عمل عن تكنولوجيا معالجة الصرف الصحي بالقرى

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة العمل الخاصة باستخدام تكنولوجيا "البيوبلوك" لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك تحت رعاية وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة مستجدات مجال تكنولوجيا معالجة الصرف الصحي، من خلال برنامج مكثف وطموح لتدريب ورفع كفاءة قدرات العاملين بالقطاع، مع تبنى الأبحاث التطبيقية التى يمكن أن تطبق فى مصر لتوطين التكنولوجيا في معالجة الصرف الصحى وإنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر.
https://www.dostor.org/3703447

 

«مياه أسيوط» تتابع أعمال مد وتدعيم الشبكات بقرى «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاً لمناقشة أعمال مد وتدعيم شبكات المياه وتنفيذ الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة بعدد 7 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقش اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد مع مهندسي الشركة ومسئولي التنفيذ الذاتي ومديري المناطق أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه بالمناطق المحرومة بعدد (7) مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).
https://www.dostor.org/3703593

حصاد وزارة الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمه شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد

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وائل لطفي

قيمة مصر

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