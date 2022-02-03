طارق عامر: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات والخبرات لخدمة العراق

التقى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف والوفد المرافق له- أمس الأربعاء- وذلك بمقر البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك وسبل تطوير العمل في قطاع المصارف بين الجانبين، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

ووقع المحافظان مذكرة تعاون وتبادل خبرات في مجال القطاع المصرفي والدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز مجالات الاستثمار وتنشيط العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين.

وفي البداية، رحب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بنظيره العراقي في بلده الثاني مصر، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء ومشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأكد أنه تم التباحث في العديد من مجالات الهامة لتحقيق التقارب المالي والاقتصادي بين العراق ومصر في إطار روح من التعاون والتكامل، وأن هناك رغبة قوية لدى البنوك المصرية في التواجد في السوق العراقي وكذلك رغبة من البنوك العراقية في التواجد في مصر.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن مصر مستعدة بكل ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات لخدمة الجانب العراقي، كما أعلن عن تلبية دعوة نظيره العراقي لزيارة العراق في القريب العاجل، بصحبة وفد من البنوك والمستثمرين المصريين.

ومن جانبه أعرب محافظ البنك المركزي العراقي عن شكره لمحافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتعزيز وإقامة علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع مصر، باعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين للتوسع في استثماراتهم بالبلدين اللتين يحكمهما علاقات تاريخية قوية.

وقال إن الوفد المصرفي العراقي سيعقد لقاءات مع البنوك المصرية خلال زيارته الحالية للقاهرة لفتح مجال للاستثمار والتعاون بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة.

وأشاد محافظ البنك المركزي العراقي بالنهضة الكبيرة والمؤشرات القوية التي حققتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت أن تتغلب على التحديات والآن تجني ثمار الإصلاح بإدارتها الحكيمة، مؤكدًا على سعي بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية خلال المرحلة القادمة.