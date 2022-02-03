تجهيز 150 مركز شباب بالدقهلية لعرض مباراة مصر والكاميرون

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، عن فتح 150 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والقرى بالمجان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الكاميروني فى التاسعة مساء، والتي تحدد المتأهل للمباراة النهائية أمام منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن 30 ناديا رياضيا ستعرض المباراة وإتاحتها للعرض أمام المشجعين، بالإضافة إلى النقابات المهنية، والتي ستعرض المباراة.

وأوضح الشربيني، أنه وجه جميع مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والتى تتوفر بها شاشات عرض أن تفتح أبوابها أمام جميع المشجعين لمشاهدة المباراة تماشيا مع سياسة وزارة الشباب التى يتبناها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب لجذب الشباب لمراكز الشباب وجعلها مراكز خدمة مجتمعية طبقا لرؤية القيادة السياسية 2030، فى مكان مناسب مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية، ومن ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن جميع الإدارات الفرعية، والتى يبلغ عددها 19 إدارة فرعية، والتي تتوافر بها شاشات عرض فى هذه الفعالية بواقع 150 مركز شباب تتوافر بها شاشات عرض، بالإضافة إلى 30 ناديا رياضيا يتوفر بها شاشات عرض لمتابعة المباراة.

وتمنى الشربينى الفوز للمنتخب المصرى لكرة القدم اليوم أمام المنتخب الكاميرونى والتأهل للمباراة النهائية والفوز بلقب البطولة والعودة بالكأس.

كما يلتقى منتخب مصر بنظيره الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور فى الدور نصف النهائى ببطولة أمم إفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء اليوم الخميس.

وافتتح منتخب مصر مباريات كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية، ثم فاز على السودان بهدف دون رد؛ ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة ويقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ثم فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية للبطولة.