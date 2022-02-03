متحدث الصحة يكشف الأسعار الجديدة لإجراء تحاليل كورونا للمصريين والأجانب

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن الوزارة قامت بتعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل فيروس كورونا الخاص بالسفر.

وأوضح عبدالغفار، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قيمة تحاليل فيروس سي الخاصة بالسفر pcr، وأيضا تحليل antigen rapid للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل الـpcr هي 650 جنيها للمصريين بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب بدلا من 1200 جنيه.

وأشار عبدالغفار إلى أنه أصبحت قيمة تحليل الـantigen rapid للمصريين 175 جنيها بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب بدلا من 320 جنيها في السابق.