طالبات إندونيسيات يتفقدن معرض دار الكتب والوثائق بمعرض الكتاب

زارت مجموعة من طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر المعرض الدولي للكتاب وأبدت الطالبات اللواتي ينتمين إلى إندونيسيا إعجابهنّ بالمعلومات الوفيرة التي يقدمها المعرض عن تاريخ العلاقات المصرية اليونانية.

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق القومية حاضرة بقوة في المحافل الثقافية المختلفة حيث تقيم معرضا وثائقيا دائما في قرية القرنة بمحافظة الأقصر، كما شاركت الدار بعدة معارض وثائقية مهمة في ذكرى الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش و الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية وغيرها من الفعاليات الثقافية المتميزة. كما تشارك دار الكتب والوثائق في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعدد كبير من إصداراتها المتميزة المتاحة بصالة ٢ b2 بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات طيلة فترة المعرض.

يذكر أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت يوم 26 يناير الماضي، على أن تستمر فعالياتها حتى 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض «اليونان» لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، و879 جناحا. فيما يصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ من بينهم 292 للنشر العام، و43 للكتاب الأجنبي، و89 للكتاب المدرسي، و97 للكتاب الإسلامي والتراث، و46 من مكتبات سور الأزبكية، و49 ناشرا أكاديميا، بالإضافة لـ 98 ناشرًا عربيًا، ودار وحيدة للنشر الصوتي، و2 من ذوي القدرات الخاصة 2، و7 مؤسسات مؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، و95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.