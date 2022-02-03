بايدن يعلن مقتل زعيم «داعش» فى عملية للقوات الأمريكية بسوريا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، عن مقتل زعيم عصابات داعش الإرهابية خلال عملية في سوريا.

وقال بايدن، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الليلة الماضية وبناء على توجيهاتي، نفذت القوات العسكرية الأمريكية بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب في مدينة إدلب السورية".

وأضاف: "بفضل شجاعة قواتنا المسلحة تم قتل زعيم داعش أبوإبراهيم الهاشمي القريشي وإخراجه من ساحة المعركة".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، عن مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب سجن غويران جراء غارة لطائرات التحالف الدولي.

وأضاف المرصد، في بيان: "دوت انفجارات في مدينة الحسكة نتيجة صواريخ من طائرات التحالف الدولي على مواقع يتوارى فيها عناصر تنظيم داعش وخنادق في محيط سجن الصناعة بحي غويران".

ووثق نشطاء المرصد السوري مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش، حيث استهدفت طائرة مروحية تابعة لـ”التحالف الدولي” بالرشاشات الثقيلة، مجموعة من عناصر التنظيم من جنسيات أجنبية في المنطقة الواقعة بين مقبرة غويران وشارع الإسفنج بمدينة الحسكة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية “سجن غويران” مساء الخميس 20 يناير حتى اليوم، إلى 187 قتيلًا، هم: 130 من تنظيم داعش و50 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد، و7 مدنيين.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في وقت سابق، بأن عناصر داعش الذين كانوا رافضين الاستسلام والمتحصنين ضمن قبو في أحد مهاجع سجن غويران بمدينة الحسكة، استسلموا بعد أن دفعهم الجوع إلى ذلك، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقًا السيطرة الكاملة على سجن غويران/الصناعة، فهناك مهاجع وأقسام لم يتم تمشيطها حتى اللحظة، قد تكون تضم خلايا وسجناء تابعين للتنظيم، وسط سماع أصوات إطلاق بين الحين والآخر.

وارتفع تعداد الذين سلموا أنفسهم حتى هذه اللحظة إلى نحو 2000 سجين والعدد في تزايد مع استمرار العملية الآن، بينما أكدت مصادر المرصد السوري أن قلة قليلة من عناصر التنظيم من جنسيات غير سورية يرفضون الاستسلام والخروج ويتمركزن في قبو ضمن السجن.