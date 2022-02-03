الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمتابعي الدايت.. البانيه المشوي وجبة صحية مناسبة للغذاء

البانيه المشوي
البانيه المشوي

يعتبر البانيه من أسهل الأكلات التي يمكن أن تعتمد عليها ربة المنزل في حال انشغالها، لكن يضم البانيه بين طياته كمية كبيرة من الزيت الذي يستخدم في عملية القلي، للحصول على الطعم المناسب، فإن كانت هناك طرق أخرى للحصول على بانية مقلي سواء كان بالفرن أو القلاية الهوائية، إلا أنه لا يمنح المحبين للبانية الطعم ذاته، ما يدفعهم إلى التخلي عن هذه المحاولة واعتماد طريقة القلي بالزيت، والتعامل مع نتائجها من زيادة للوزن.

طالما أن الاعتماد على البانية تحديدًا في السنوات الأولي من الزواج أصبح أمرًا معتاد لدى الكثيرين، ففي السطور التالية، نقدم طريقة البانية المشوي، والتي تعد أسهل بكثير في إعدادها من البانية العادي، كما أنها أقل في السعرات الحرارية، مما يجعلها مناسبة جدًا لأصحاب الدايت.

طريقة تحضير البانيه المشوي:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الفراخ (مقطع بشكل سميك)

ربع كوب من الزيت النباتي النقي

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة توم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقتين كبيرتين من دبس الرمان

بصلتين

فلفل أخضر

فلفل ألوان

جزر

الطريقة:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به صدور الفراخ، ونضيف إليها الملح وجميع البهارات، إضافة إلى الزيت ودبس الرمان، ونترك الخليط في الثلاجة لمدة من ساعة إلى ساعتين قبل الاستخدام.

في هذه الأثناء نقوم بتقطيع الخضروات والبصل إلى شرائح رفيعة جدًا، ونضع عليها معلقة من الملح والفلفل، ونتركها جانبًا.

بعد مرور ساعتين نحضر طاسة ونمنحها مسحة من الزيت الخفيف، ويشترط أن تكون المرقة غير لاصقة، نمنح قطع الفراخ صدمة على نار عالية، حتى يتغير لونها، وبعدها نقوم بتهدئة النار حتى تمام النضج.

بعد تمام النضج، نحضر الخضار ونضعه في نفس المقلاة، ونضع فوقه معلقة من دبس الرمان، ونقوم بتسويته نصف تسوية، ونقوم بوضعه في الأطباق، ونضع قطع الدجاج فوقه كما يمكن تزينها بالشنت، ويمكن تقديمها إلى جانب الأزر البسمتي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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