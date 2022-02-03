الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى عاملين سابقين ضد شركة «أورانج» بسبب تأمينات الحياة

المحكمة
المحكمة

تنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى القضائية رقم 156 – س لسنة 15 ق أمام الدائرة الثالثة استئناف اقتصادي المقامة بتاريخ 23 ديسمبر 2021، خلال جلستها الثانية المقرر لها يوم الإثنين 14 فبراير الجاري والمقامة من أحد العاملين السابقين بالشركة، للنظر في شكواهم ضد شركة اليانز لتامينات الحياة والتي يتضررون فيها من عدم صرف مستحقاتهم التأمينية بعد انتهاء مدة خدمتهم بشركة أورانج مصر عن عقد التأمين الجماعي رقم 158416 المبرم بين الشركتين المذكورتين لصالح هؤلاء العاملين.

وأكدت الدعوى المقامة على أن شركة اليانز لتامينات الحياة قد قامت بإصدار الشيكات المجمعة رقم 027980 ورقم 00843976 ورقم 00843892 الخاصة بهؤلاء العاملين باسم شركة اورنج مصر بجميع قيم المزايا للاعضاء الذين انتهت خدمتهم خلال عامي 2019 و2020 وتم تسليم الشيك لصالح شركة اورنج مصر بدون علمهم وتغيير صفة الشيك.

كان عدد منهم تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية بخصوص عدم حصولهم على مستحقاتهم التأمينية الخاصة بهم وأفادت الهيئة في ردها على هذه الشكاوي في خطابات رسمية بأن شركة أليانز  للتأمين قامت بإصدار هذه الشيكات وإرسالها إلى شركة أورانج بناء على طلبها، مما حدا بأحدهم  إقامة دعوى قضائية في المحكمة الاقتصادية ضد كلٍ من الشركتين للمطالبة بالحصول على الشيك الخاص به و الصادر باسمه من شركة أليانز للتأمين.

اورنج

اورنج
اورنج
اورنج
اورنج
خطاب الرد على شكوى إبراهيم حسين
خطاب الرد على شكوى إبراهيم حسين
خطاب الرد على شكوى عبد الرحمن سليمان
خطاب الرد على شكوى عبد الرحمن سليمان
خطاب هشام عمر ضد اليانز
خطاب هشام عمر ضد اليانز
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
دعوى استئناف الشيك في المحكمة الاقتصادية
الدائرة الثالثة المحكمة الاقتصادية الدعوى القضائية شركة اليانز لتامينات الحياة شركة أورنج مصر التأمين الجماعي 14 فبراير هيئة الرقابة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى عاملين سابقين ضد شركة «أورانج» بسبب تأمينات الحياة

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