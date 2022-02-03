تحرير 69 محضرا في حملات موسعة على المخابز والأسواق بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تنفيذ حملات متتالية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بمناطق مختلفة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وإدارة مخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأيضاً عدم وجود شهادات صحية وعرض لحوم مكشوفة للبيع، وكذلك عرض لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث تم تحرير 69 محضرا تجاه تلك المخالفات.

وفور ورود شكوى بشأنه، قامت المديرية بالمرور المفاجئ على أحد المخابز، حيث تم رصد مخالفة التصرف فى 6 شكارة دقيق وتجميع 1000 رغيف لبيعها للمطاعم، حيث تم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة العامة.