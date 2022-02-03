الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين بانقلاب أتوبيس فى قنا

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج- البحر الأحمر، بالقرب من كارتة قنا عند الكيلو 15.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يستقله طلاب على طريق سوهاج- البحر الأحمر، بالقرب من كارتة قنا عند الكيلو 15، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 10 طلاب بينهم 4 في حالة خطرة، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج- البحر الأحمر، بالقرب من كارتة قنا عند الكيلو 15، وجار نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

10 طلاب كلية علاج طبيعي انقلاب أتوبيس طريق سوهاج قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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