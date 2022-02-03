10 مصابين بانقلاب أتوبيس فى قنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج- البحر الأحمر، بالقرب من كارتة قنا عند الكيلو 15.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يستقله طلاب على طريق سوهاج- البحر الأحمر، بالقرب من كارتة قنا عند الكيلو 15، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 10 طلاب بينهم 4 في حالة خطرة، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج- البحر الأحمر، بالقرب من كارتة قنا عند الكيلو 15، وجار نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.