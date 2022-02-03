الفواكه المجففة أثناء الحمل.. فوائد وآثار جانبية

توفر الفواكه الجافة الطاقة والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ولذلك فإن الاستهلاك المعتدل للفواكه الجافة أثناء الحمل مهم لصحة الطفل ورفاهيته بشكل عام.

ويستعرض موقع “momjunction” الفوائد الصحية والآثار الجانبية المحتملة لتناول الفواكه الجافة أثناء الحمل.

ما هي الفوائد الصحية للفاكهة الجافة أثناء الحمل؟

المكسرات والفواكه المجففة (بدون سكر مضاف) هي أطعمة كثيفة الطاقة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية والمركبات النشطة بيولوجيًا، والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية لك ولطفلك الذي لم يولد بعد عند الاستهلاك المنتظم.

توفير الطاقة السريعة: توفر هذه الفاكهة الجافة طاقة سريعة، كن حذرًا من مقدار ما تأكله لأن تناولها الزائد قد يسبب زيادة غير مرغوب فيها في الوزن.

توفير المغذيات الدقيقة: الفواكه المجففة مثل الزبيب والبرقوق والمشمش والتمر والتين هي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين أ، ب، ج، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والحديد.

تعزيز صحة القناة الهضمية: تحتوي الفواكه المجففة والمكسرات على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم والحفاظ على حركة الأمعاء الصحية، وتجنب الإمساك.

تقوية المناعة: تظهر الأبحاث أن المكسرات والفواكه المجففة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل الفينولات والكاروتينات والفيتوستيرول، والتي تمتلك تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات هذه التأثيرات تقوي المناعة.

محاربة نقص المغذيات: فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أثناء الحمل مشكلة واسعة الانتشار، وتشير الدلائل إلى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات، مثل الكاجو والفستق، والفواكه المجففة، مثل الزبيب والخوخ، يمكن أن يساعد في تعزيز تناول الحديد.

تعزيز صحة العظام: تشير الدلائل إلى أن الفواكه المجففة والمكسرات تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين K والمنغنيز والبورون والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم ، التي تعزز العظام الصحة.

تعزيز صحة القلب: أظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات والفواكه المجففة يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، ويؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

الآثار الجانبية المحتملة للفاكهة الجافة أثناء الحمل

اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن تسبب الفواكه الجافة مشاكل معتدلة في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم، لدى الأفراد الحساسين. لذلك، إذا كنتِ لا تتناولين الفواكه الجافة بانتظام قبل الحمل، فابدئي ببطء.

الحساسية: قد تسبب الفواكه الجافة ردود فعل تحسسيه وتفاعلية متصلبة، لا سيما لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية تجاه فواكه معينة و/ أو مكسرات.