الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنقذ ابنها من السجن بعد اعتدائه عليها لشراء مخدرات بالمطرية

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل شاب لاتهامه بالاعتداء بالضرب على والدته المسنة وشقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة لإجبارها على إعطائه أموالاً لشراء المخدرات بعد تنازل الأم عن المحضر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية على «فيسبوك»، متضمنًا استغاثة سيدة من ابنها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية عبر موقع «فيسبوك»، متضمنًا استغاثة سيدة من ابنها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

بالفحص تم التوصل (للسيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبسؤالها أفادت بتضررها من (نجلها – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة وإحداث إصابات بشقيقته لطلب المال لتعاطى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطى المواد المخدرة مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزير الداخلية مديرية امن القاهرة ذوى الاحتياجات الخاصة أمن مواد مخدرة مديرية أمن قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

«التصريحات الحكومية» تقود مؤشرات البورصة للصعود بالمستهل

يوسف زيدان: أنا ضد الهجوم على شيخ الأزهر.. وضدّ ما قاله في «ضرب المرأة»

تفاصيل التحقيق في إغراق شركات تركية السوق المصرى بقطاعات «اليوبي في سي»

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن