الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

30 ألف طالب في 157 لجنة في آخر امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

أدى 30349 طالب وطالبة امتحان العلوم للشهادة الاعدادية فى دمياط وذلك بعدد 157 لجنة على مستوى المحافظة. 

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العملية الامتحانية للاطمئنان على انتظامها تحت مظلة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" مجددًا على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب والتواصل معهم للاطمئنان على مستوى الامتحان.

وصرح هاني أبو جلالة عضو مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط، عمت الفرحة والبسمة وجوه أبنائنا الطلاب والطالبات ليسر امتحان مادة العلوم وأنه من المرات القليلة بدمياط أن يكون أسئلة إمتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة وفي مستوى الطالب الجيد وأنه يتم متابعة الموقف أولا بأول مع مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وذلك للتعامل السريع مع أى مواقف قد تطرأ على انتظام وحسن سير العمل داخل اللجان، والامتحانات سارت اليوم في سهولة ويسر ولم يتم رصد أية شكاوى خاصة بامتحانات اليوم على مستوى المحافظة.

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين.

واصل اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولاته التفقدية لسير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية واطمأن "وكيل الوزارة" على أداء الطلاب باللجان المختلفة متابعا مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان العلوم موجها بتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات فى هدوء ويسر.. وعلى جانب آخر تابع مدراء الإدارات التعليمية سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة للاطمئنان على انتظامها وعدم وجود أية مشكلات قد تعوق سير الامتحانات.

وعلى جانب آخر تابع مدراء الإدارات التعليمية سير العملية الامتحانية بمدارس المحافقظة للاطمئنان على انتظامها.. وعلى جانب آخر تابع مدراء الإدارات التعليمية سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة للاطمئنان على انتظامها وعدم وجود أي مشكلات قد تعوق سير الامتحانات وعدم وجود أية مشكلات قد تعوق سير الامتحانات.

إقليم محافظة دمياط دمياط تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط الدكتورة منال عوض

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وائل لطفي

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