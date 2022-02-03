«سوهاج»: زراعة 1642 شجرة بحي شرق منذ انطلاق المبادرة

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بزراعة 1642 شجرة بنطاق الحي، منذ انطلاق مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " أحلى وهي خضرة" في نوفمبر الماضي؛ لتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة .

وأوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أن أعمال التشجير شملت شوارع وميادين الحي، وكورنيش النيل الغربي، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار بجميع مناطق الحي.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث نتائج مبادرة "سوهاج بلا أمية"، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب نور أبو ستيت، والنائب حاتم مبارك، والنائب محمود أبو الخير، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، ومحمد الدالي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، والعمد والمشايخ .

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية، لافتا إلى أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية، وخفض معدلات الأمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ بإعداد خطة استراتيجية لتنفيذها بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 2022 وحتى 2030؛ لتصبح "سوهاج خالية من الأمية"، مؤكدًا على أهمية دور جامعة سوهاج من خلال مشاركة طلابها، وكذلك دور رؤساء المراكز والوحدات القروية والعمد والمشايخ في تعبئة موارد المجتمع لخفض معدلات الأمية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق منها بمحو أمية الإناث.

ومن جانبه وجه مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج الشكر لمحافظ الإقليم على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود لتكون سوهاج بلا أمية، مستعرضا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية، وما حققته كل جهة من إنجاز خلال النصف الأول من العام الدراسي 21/22، حيث بلغ عدد من تم محو أميتهم 28963 بنسبة إنجاز بلغت 214.5%، فيما بلغ عدد المتقدمين للدورة الامتحانية الثالثة 37 ألف دارس ودارسة .