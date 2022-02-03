للمرة الثانية في شهر.. ميناء السخنة يستقبل سفينة رورو بحمولة 2078 سيارة

للمرة الثانية خلال شهر..ميناء السخنة يستقبل سفينة رورو بحمولة 2078 سيارة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة التابع لها سفينة الرورو Salvia Ace على رصيف الحوض الثانى بالميناء، يابانية الجنسية تحمل عدد 2078 سيارة سوزوكي، بحمولة كلية تصل إلى 42 ألف طن.

حيث غادرت السفينة التي يبلغ طولها 186 مترا وعرض 28,2 متر، بغاطس 8,85 متر، الميناء فور الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يوم واحد فقط، متجهة إلى سريلانكا لاستكمال رحلتها التي بدأت من جيبوتي.

وأضاف البيان أن ميناء السخنة يشهد أعمال تطوير جارية لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر، وبالتوازي مع هذه الأعمال تشهد الميناء معدلات مرتفعة في الأداء فضلاً عن حركة التداول والأعمال على الأرصفة المستمر نشاطها بشكل ملحوظ، حيث استقبلت الميناء أول سفينة رورو في أواخر ديسمبر الماضي بحمولة 617 سيارة، وهي أول سفينة من نوعها تدخل ميناء السخنة.

الجدير بالذكر أن الأعمال الجارية بالميناء تبلغ تكلفتها الاستثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة بغاطس 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة بمرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي: (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض إلى أوروبا عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة MESHTA.S القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 119.2 متر، والغاطس 4.5 متر، وذلك لشحن 3800 طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فانها تعتبر الثالثة التى تدخل الميناء هذا العام والأولى من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية، وأن روسيا المستورد الأول للأسمنت الأبيض المصري منذ بدء تشغيل الميناء في يناير من العام الماضي، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحرى لتصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.