خبيرة تجميل توضح كيف يساعد شرب المياه فى ترطيب البشرة

تعزف الكثير من الفتيات عن شرب المياه خاصة في فصل الشتاء بخلاف الصيف، ولكن لا بد أن يدركن أهمية شرب المياه بصورة كافية حتى يكون ذلك حافزا لهن في شرب المياه بصورة معتدلة، مما يؤثر بالإيجاب على بشرتهن حيث يرطب الجلد بصورة فعالة.

وأوضحت خبيرة التجميل هبة مجدي أنه عادة في فصل الشتاء وبسبب برودة الطقس لا يأتي على بال الكثير من الفتيات شرب المياه مما يترتب عليه جفاف البشرة والشفايف، ولا بد من اتباع وصفات منزلية من مكونات طبيعية للحصول على الترطيب أو منتجات من مصادر موثوقة وأصلية تساعد على الترطيب.

وأضافت «مجدي» أن وجود زجاجة مياه بجوارنا بشكل دائم حل لعدم نسيان الأمر الهام، ويوجد العديد من التطبيقات المختلفة التي من شأنها تذكرك بشرب المياه وترطيب الجسم مما ينعكس على البشرة ويمنع ظهورها بشكل شاحب وباهت.

وتابعت: إن شحوب البشرة وعدم ترطيبها من الداخل والخارج يجعل الماكياج في النهاية يظهر بصورة غير مرضية، كما يعمل على تقشير الماكياج والظهور وكأن البشرة مشققة، كما أن ترطيب البشرة يسهم في تقليل الهالات السوداء، وتقليل البثور الخاصة بالبشرة، والحصول على بشرة نقية صافية، وللحفاظ أيضًا على بشرة جيدة لا بد من تقليل تناول الدهون غير الصحية، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وأكملت: إن النوم مبكرًا أمر جيد للغاية لصحة البشرة، كما أن الوقاية من حب الشباب وتكوّن البثور من فوائد شرب المياه بكثرة خلال اليوم، ويجعل البشرة أكثر حيوية، كما تسهم في تحسين الحالة النفسية للظهور بشكل أكثر نضارة وحيوية.

وتابعت: أفضل وقت لشرب المياه للحفاظ على البشرة من التجاعيد هو كوب ماء في الصباح الباكر، مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.