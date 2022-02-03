الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«زوجها خانها وصديقه تقدم لها».. أبرز تصريحات الفنانة غادة إبراهيم التي تصدرت «التريند»

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

تصدرت الفنانة غادة إبراهيم ترند جوجل اليوم، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة «النهار»:

وهنا جولة حول ملخص أبرز تصريحات غادة إبراهيم التي أثارت الجدل:

  • حاربت العالم لكي تتزوج من طليقها، رغم رفض والدتها وعدم حضورها عقد قرانها.
  • خانها بعد زواج دام لـ5 سنوات، وكان سببًا في ابتعادها عن الفن وحاربها في التمثيل، رغم حبها له.
  • قامت بعمل عمليات تجميل ونحت، وأنها سيدة مثيرة وتستطيع عمل الكوميديا والاستعراض والغناء، ولا تشبه حد، وأنها تحب نفسها وتضاريسها وملامحها.
  • أغلب الزوجات اللاتي يتعرض للخيانة من أزواجهن هنّ في الأساس جميلات وتربيتهن مميزة.
  • الرجل يخون “دناوة” وأنه من الممكن أن يكون ارتبط في حياته مع شغَّالة فتفضل الشغالة مسيطرة عليه طول حياته حتى لو متجوز هانم.
  • أعز صديق لزوجها طلب يدها للزواج، وهو شخص متزوج وبعد طلاقها طلب الزواج منها، لكنها لم توافق لانه صديق زوجها و متزوج من الأساس، وهو فنان صف أول.
  • في رمضان الماضي قدمت مسلسل عروسة النيل في الإذاعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، ويوجد بروتوكول تعاون مع الوزارة لتقديم أعمال أخرى عن البيئة وتلوث النيل.
  • برج العقرب وعندما تحب يكون ذلك بإخلاص.
  • فيفي عبده راقصة ولكنها أفضل منها وأفضل من كثيرين عند ربنا، ولم تتركها وعائلتها وكل عام بتزور الكعبة، وتعمل عمرة وتشتري كفن، وتحرص على تغسيل، وتكفين أي صديقة توفت بنفسها، ودا ثواب كبير جدا عند ربنا.
  • طليقها تزوج مرة واحدة بعد انفصالهما، وقرر عدم الزواج مرة أخرى، لأنه لم يحب غيرها ولم يرى مثلها.
  • ليس لديها مشكلة في أن تتزوج من شخص فقير المهم أن يكون أصيل وحتى لو أصغر منها لا مانع من ذلك فهي لا تهتم بالسن.
غادة إبراهيم تريند جوجل عقد قرانها ياسمين الخطيب النهار

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