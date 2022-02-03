4 وفيات و3852 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة و3852 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أعلنت الصحة السعودية في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في المملكة، تماثل 4638 حالة للتعافي التام من أعراض الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 1010 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 699069 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 653972، والحالات النشطة 36150، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8947 ".