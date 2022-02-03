بسبب الغش في الامتحان.. القصة الكاملة لطالب مزق وجه زميله في القليوبية

اعتدى طالب بالصف الثالث الإعدادي، اليوم الخميس، على زميله بقرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ في القليوبية أثناء عودتهما من الامتحان برفقة عدد من زملائهما.

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغ من أسرة الطالب "كمال.ك.ك" تتهم زميل له يدعى "ل.ر.ع" 15 عامًا بالاعتداء عليه وتسببه في إصابته بـ44 غرزة بالوجه أثناء عودتهما من امتحان رفقة عدد من زملائهما.

وقالت والدة الطالب المصاب في المحضر، إنه خلال عودة نجلها من الامتحان بالقرية المجاورة على دراجة نارية، رفقة المتهم واثنين آخرين، ونظرًا لسرعة الدراجة تمسك نجلها بالمتهم وكان بيده قلم، وعن طريق الخطأ احتك القلم بوجه الطالب الآخر، فتوقفوا وقام المتهم بسحب عنق زجاجة من على الأرض وتعدى عليه بعد أن استشاط غيظًا لرفض نجلها أن يغششه في الامتحان.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.