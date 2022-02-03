الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محمد» يصنع من صدف البحر تحف فنية

محمد الصغير يصنع
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية

"إذا ذهبت إلى البحر أجمع بعض من أصدافه ففيها صوت ورائحه البحر"، بتلك الكلمات بدأ محمد الصغير حديثة بعد أن جعل من جمع الأصداف والقواقع المتنأثرة علي شاطئ بورسعيد وحولها إلى تحف فنية لتصبح بعد ذلك مصدر رزقه الوحيد.

محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية


ويقول الشاب محمد  الصغير، بن محافظة بورسعيد، والذي يبلغ من العمر 35 عامًا، حاصل علي بكارليوس، إنه بدأ في مهنة صناعة التحف الفنية من القواقع قبل 17 عامًا، وذلك لعشقه للصدف والبحر بطبيعة حياته في محافظة بورسعيد الساحلية، وكان الأمر في بدايته هواية، إلا أنه عمل علي تطوير هوايته لتكون مهنة يوفر منها الكسب الحلال.

وأضاف الشاب البورسعيدي، أنه يجمع الصدف من علي شاطئ بورسعيد، ويقوم بتنظيفه بمواد حتي يكون باللون الأبيض الناصع، مشيرًا أن صناعة التحف يحتاج لقواعد معينة اكتسبها من الممارسة.

محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية

وأشار محمد إلى أنه بدء  في عرض منتجاته علي المحال التجارية لبيعها، وصنع الأرانب والحمام وميكي ونافورة وغيرها من الأشكال التي تستخدم في تزيين المنازل، مستخدمًا أحجام صدف البحر المختلفة، يقوم بتجميعها عن طريق مسدس الشمع. 

وأكد محمد محمود الصغير أن صناعة الهاند ميد أصبحت مصدرًا رئيسيًا لرزقه ولديه زبائنه ومتابعيه، مطالبًا الشباب بالعمل والاجتهاد والابداع في المجالات التي يحبونها، وذلك من أجل الكسب الحلال وأيضًا الابتكار مشيرًا إلى أنه من السهل أن يكون لديك مشروعك الخاص بأقل الإمكانيات ولكن الأهم السعي والإرادة.

محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية

وأشار الشاب إلى أنه أنضم  إلي اتحاد مبدعي الهاند ميد بقيادة ايمان حسين، مشيرًا أن الاتحاد أضاف اليه الكثير وجعله يشارك في العديد من المعارض، ويسوق منتجاته بشكل أوسع، مطالبًا بأن يكون هناك معرضًا ثابتًا ببورسعيد لتسويق المنتجات اليدوية وتشجيع العاملين في تلك المجالات من الأجهزة التنفيذية.

محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
شهادة تقدير لمحمد الصغير
شهادة تقدير لمحمد الصغير
شهادة تقدير لمحمد الصغير
شهادة تقدير لمحمد الصغير
شهادة تقدير لمحمد الصغير
شهادة تقدير لمحمد الصغير
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
محمد الصغير يصنع من صدف البحر تحف فنية
عرض طالب منة حسين سعيد تنظيف محافظ محمد تطوير أشكال تحف الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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