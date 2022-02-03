حصاد الأسبوع الأول نصف مليون زائر وثقافتك كتابك تتصدر قائمة الأعلى رواجا

في بيان صادر عن وزارة الثقافة، عن حصاد الأسبوع الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، بلغ عدد زوار المعرض ورواده 530 ألف زائر وأكثر من 87 مليون زيارة للمنصة الألكترونية و 8000 جولة افتراضية و 133 ألف مشاهدة للكتب أون لاين وثقافتك كتابك تتصدر قائمة الأعلى رواجا بـ 65 الف نسخة مباعة و141 فعالية ثقافية و 71 نشاظ فني.

وأوضح البيان: أنقضى الأسبوع الأول من عمر الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وتأتي تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتستمر حتى 7 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.



وأوضح هذا التقرير أهم الأحداث والأرقام التى تحققت فى هذه الفترة : حيث بلغ عدد رواد المعرض خلال سابع أيام المعرض 82 ألف زائر ليتخطى عدد الزوار خلال الأسبوع الأول حاجز النصف مليون ويصل إلى 530 ألف زائر .

وحققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الأعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 ألف نسخة للكثير من العناوين كان منها، تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة أكتوبر، بالإضافة إلى عناوبن سلسلة الذخائر والهويه والفلسفة وآفاق عالمية وغيرها .

وتمثل هذه الدورة الإنطلاقة الثانية للمنصة الرقمية، حيث سجلت أكثر من 87 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 ألف زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض قرابة 8000 جولة، بينما بلغت عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الالكترونية قرابة 160 ألف تذكرة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض قرابة 133 ألف مشاهدة.

البرنامج الثقافي :

بلغ عدد الأنشطة الثقافية المصاحبة 141 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا وتنوعت بين مؤتمرات ولقاءات وندوات استضافت قامات ورموز ابداعية في كافة مناحي الثقافة والفنون سواء على المستوى الأكاديمى أو المهنى .

أما البرنامج الفني، فقد وصل عدد الأنشطة الفنية 71 فعالية وشهدت حضورا وتفاعلا جماهيريا ضخما وتنوعت بين العزف علي الآلات الموسيقية، غناء، وإنشاد ديني، وفنون شعبية، والقاء الشعر إلى جانب فقرات السيرك القومي، والساحر، والأراجوز .

كما شهد الجناح المخصص لأنشطة الطفل إقبالا كبيرا وتضمنت أنشطته أربعة أركان، وهي ركن الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية وتم استخدام العديد من الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.

أيضا تم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي وبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث ظهرت شخصية المعرض الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، تمكن رواد القاعة المخصصة للأطفال من مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D .