دراسة: امتلاك القطط يساعد على الشفاء من الأمراض القاتلة

بالنسبة للأشخاص الذين يحبون القطط، لا يوجد شيء لطيف أكثر من مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة للقطط على الإنترنت، وإذا كان لديك قطتك الخاصة ، فمن دواعي الارتياح أن تعود إلى المنزل بعد يوم شاق وتلعب مع القطة الخاصة بك.

القطط ليست مجرد رفقاء لطيفين وودودين، فقط اتضح أن القطط يمكن أن تكون مفيدة لصحتك أيضًا، ففي السطور التالية يسلط الخبراء بموقع " your tango" الضوء على الفوائد التي يمكن أن تمنحها القطط لجسم الإنسان.

اقتناء قطة يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

وفقًا لدراسة أجريت لأكثر من عشر سنوات، أظهر أصحاب القطط انخفاضًا بنسبة 30% في خطر الوفاة بنوبة قلبية مقارنة بمن لم يكن لديهم قطط، حيث كان لدى المشاركين معدل ضربات قلب ومستويات توتر أقل، بالإضافة إلى ضغط دم منخفض.

أصحاب القطط أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب:

لقد وجدت الدراسات، أن أصحاب القطط أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، كما أن لديهم زيارات أقل للأطباء في كافة التشخصات بشكل عام.

أكد الأطباء، أن الأشخاص الذين يمتلكون قطط يتمتعون بأكبر قدر من الفوائد الصحية، الأمر الذي كان مفاجأة للكثير من خبراء علم النفس.

وجود قطة سعيدة يجعل عظامك أقوى:

كشفت دراسة أجريت من قبل خبراء بجامعة "تورينو" أن القطط تساعد في تقوية العظام، وذلك حيث أن اللعب مع القطة يساهم في زيادة حركة الشخص، الأمر الذي يعود بالنفع على العظام ويجعلها أقوى.

تساعد القطط المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة بطرق فريدة.:

لاحظ الاطباء، أن مرضى الزهايمر يكون لديهم نوبات أقل إذا كان لديهم حيوان أليف، خاصة القطط وأن أصحاب الحيوانات الأليفة المصابين بالإيدز أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قادرون على التغلب على المواقف العصيبة ومرضى النوبات القلبية الذين لديهم حيوانات أليفة يعيشون لفترة أطول.