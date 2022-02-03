مصر تسلم محطة للطاقة الشمسية لأوغندا

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر لاتتوقف ولا تتوان عن دعم الدول في القارة الأفريقية، حيث تقدم لعدد من دول القارة عددًا من المشاريع في مجالات المياه والنقل والطيران والطاقة الشمسية.

وأضاف "المونتيور"، إن مصر سلمت محطة للطاقة الشمسية لأوغندا، حيث تتواصل جهود الحكومة المصرية لدعم جيرانها الأفارقة في إطار تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.

وسلمت مصر مؤخرًا محطة للطاقة الشمسية إلى أوغندا في إطار جهود التعاون بين البلدين.

وخلال الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال أوغندا في 25 يناير، قام السفير المصري لدى أوغندا أشرف سويلم بتسليم محطة بوسيا للطاقة الشمسية إلى الجانب الأوغندي، ويعتبر المشروع المصري في أوغندا من أبرز إنجازات الحكومة الأوغندية عام 2021.

وقال "سويلم"، خلال الحفل، إن مشروع 4 ميجاواط يعد إضافة مهمة للمشروعات المصرية في أوغندا ، وسيتم ربطه بشبكة الكهرباء الوطنية حتى تستفيد المناطق الأخرى من الطاقة التي تولدها المحطة.

وأضاف أن المشروع هو استمرار لمشاريع التنمية المصرية المنفذة في أوغندا والقارة الأفريقية بهدف دفع عجلة التنمية في المجالات الحيوية.

وشددت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأوغندية" روث سينتامو" في تغريدة على "تويتر" على أهمية قطاع الطاقة في خطط البلاد من أجل مستقبل أفضل للمواطنين ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الخبراء الذين تحدثوا لـ "المونيتور" على أن جهود مصر لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي هي في مصلحة القاهرة.

وقالت أميرة عبد الحليم، الخبيرة في الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ "المونيتور": "إن تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية سيدفع هذه الدول إلى دعم القاهرة في أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير".

وقالت: إن الدعم المصري يتكون بشكل أساسي من بناء السدود ونقل الخبرات المصرية عبر مشروعات الطاقة المتجددة أو المساعدة في المشروعات القومية.

التعاون المصري الأفريقي

في أبريل 2021 ، أعلنت أوغندا أنها وقعت مع مصر اتفاقية مشاركة في المخابرات العسكرية.

وقال عطية عيساوي، الباحث في الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، لـ "المونيتور": "إن الدعم المصري لأوغندا مهم جدًا، مشيرًا إلى أن "تسليم محطة للطاقة الشمسية إلى أوغندا هو جزء من المساهمات المصرية في حل مشكلة الكهرباء في أوغندا"، لافتًا إلى أن هناك مشروعات مصرية أخرى في أوغندا مثل حفر الآبار وبناء السدود.

وكشف وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، خلال زيارة إلى أوغندا في ديسمبر 2021 ، عن قيام بلاده ببناء سبعة سدود في أوغندا وحفر 75 بئرًا تحت الأرض في إطار دعم مصر للدول الأفريقية في مجال المياه.

وسعت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى دعم ومساعدة الدول الأفريقية في العديد من المجالات في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

المشروعات المصرية في تنزانيا

في ديسمبر ، قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار بزيارة تفقدية إلى تنزانيا لمتابعة سير العمل في سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي ، والذي ينفذه المشروع المشترك. للشركات المصرية والمقاولون العرب والسويدى اليكتريك بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وأكد الجزار خلال زيارته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بمشروع السد التنزاني واستكماله في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن المشروع سيشمل بناء سد بطول 1،025 مترا (3،363 قدما) بارتفاع 134 مترًا (440 قدما) وسد وسعة تخزين 34 مليار متر مكعب من المياه، وأضاف أن محطة الطاقة الكهرومائية ستولد كهرباء تبلغ 2،115 ميجاوات.

مشروعات النقل المصرية في أفريقيا

علاوة على ذلك ، تعمل القاهرة أيضًا على تعزيز التعاون في قطاع النقل في إفريقيا ، وأطلقت في أكتوبر 2019 خطًا ملاحيًا جديدًا من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا الكيني كجزء من مشروع القصور لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية.

وفي يونيو 2021 ، قال وزير النقل كمال الوزير، في كلمة ألقاها في منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية ، مشروع سكة ​​حديد يربط مصر والسودان ، "تم الانتهاء من الدراسات البيئية والفنية للمشروع ، في الإعداد لخط السكة الحديد الذي يربط مصر بشرق السودان لخدمة المجتمعات السكنية والزراعية والتجارية ".

مشاريع الطيران المصرية في أفريقيا

في قطاع الطيران، وقعت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، مذكرة تفاهم مع حكومة غانا في 21 أكتوبر 2020، لإنشاء شركة طيران وطنية غانية باستثمارات مصرية غانية مشتركة.

وفي قطاع الصحة، قدمت مصر مساعدات طبية إلى عدة دول أفريقية مؤخرًا، وأعلنت وزارة الخارجية في سبتمبر 2020 عن إرسال ما يقرب من 4 ملايين دولار كمساعدات طبية إلى 30 دولة أفريقية، للمساعدة في احتواء فيروس كورونا.

في يونيو 2021، تم توقيع مذكرة في كيغالي، رواندا ، لإنشاء مركز القلب المصري الرواندي مجدي يعقوب، وأطلقت وزارة الخارجية المصرية في نفس الشهر مشروعًا مصريًا لمكافحة الملاريا في جنوب السودان.

وفي حديثه إلى المونيتور، أشاد رامي زهدي، السكرتير السابق للعلاقات الدولية في حزب الحرية والرئيس السابق لقسم الشؤون الإفريقية في حزب مستقبل الأمة، بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية ، قائلًا: "إن هذه الجهود من شأنها تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية على المستوى الشعبي والرسمي، لقد أصبحت هذه الدول تدرك جيدًا الآن أن مصر لا تألو جهدًا في خدمة مصالحها ".