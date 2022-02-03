الإحصاء: 21.7% زيادة فى واردات مصر من أمريكا خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.7%، لتسجل 4.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 863.2 مليون دولار.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية والتى ارتفعت إلى حدود 735.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 265.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 470.5 مليون دولار بنسبة 177.3%، يليها واردات طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها 311.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 75.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 235.9 مليون دولار، بنسبة 311.5%.



وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات منتجات الصيدلة من أمريكا ارتفعت إلى حدود 290.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 169.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة بلغت قيمتها 121.5 مليون دولار بنسبة 71.7%، كما ارتفعت واردات لدائن ومصنوعاتها لـ 225.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 225.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 356 ألف دولار بنسبة 0.2%، بينما انخفضت واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها لـ 112.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 134 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 21.5 مليون دولار بنسبة 16.1%.



يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد ارتفعت لـ67.4 مليار دولار خلال أول 10 أِشهر من عام 2021 مقابل 57.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.7 مليار دولار بنسبة 16.8%.