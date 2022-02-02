الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة السلام للجنايات

متهمين
متهمين

أحالت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق بنيابة السلام إنها تعرضت لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد شخصين أثناء عودتها من عملها ليلا بمدينة السلام واستولا على هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 5000 ألف جنيه وخاتم ذهبي. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم شخصين يستقلان توك توك  بسرقتها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة سيدة نيابة متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

السنغال تهزم بوركينا فاسو بثلاثية.. وتتأهل إلى نهائى أمم إفريقيا

الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

خليك فى البيت.. «الدستور » تخوض تجربة متابعة العزل المنزلى: الاستشارات للجميع

مستفيدو «حياة كريمة»: أهَّلت المستشفيات للتأمين الصحى الشامل

ننشر رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن