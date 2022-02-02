إحالة متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة السلام للجنايات

أحالت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق بنيابة السلام إنها تعرضت لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد شخصين أثناء عودتها من عملها ليلا بمدينة السلام واستولا على هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 5000 ألف جنيه وخاتم ذهبي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم شخصين يستقلان توك توك بسرقتها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.