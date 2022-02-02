حبس 3 عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الأربعاء، بحبس 3 عاطلين عثر بحوزتهم على 500 جرام من مخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة 3 عاطلين للمعمل الكيماوى لفحصها .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة مزاولة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذون من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم يستقلون دراجة نارية ملك أحدهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام ومبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.