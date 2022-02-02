قرار عاجل لـ«التربية والتعليم» بخصوص طلاب الثاني الثانوي لعام «2012-2013»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرط هام للفئات المقرر لها دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقالت الوزارة في خطاب رسمي لها، اليوم الأربعاء، إن الطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي “2012-2013” (بداية تطبيق النظام الحديث)، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونيًا عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة علي ذلك.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن ضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري “2021- 2022”.

وأوضح القرار أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة لأربعة أعوام، حيث يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين والعامين الآخرين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.

وأكد بيان الوزارة أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

ولفت إلى أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي، إذا لم يستنفذ عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.

وبين أن الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد، مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.