الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 11 وفاة و1365 إصابة بكورونا.. وشفاء 756 حالة

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة و 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 256332 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6601 حالة.

وأشارت إلى أنه قد تماثل 756 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 169278، ونوهت إلى تواجد 41 مريضا بغرف العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس الثلاثاء، 14 حالة وفاة و 1403 إصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ890 ألفا و770 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ628 ألفا و356 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 وفاة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فيروس كورونا وزارة الصحة الجزائر عدد وفيات كورونا إجمالي إصابات كورونا

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وائل لطفي

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