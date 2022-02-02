الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات سودانية مع كندا والهند لدعم مجالات التعاون

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل وزير الخارجية السوداني المكلّف السفير علي الصادق علي، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفيري كل من كندا "فيليب لوبول"، وسفير الهند  "مبارك باوا سيد"، بمناسبة تقديم نسختين من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلديهما لدى السودان.

وأشاد وزير الخارجية، في بيان، بمستوى علاقات السودان مع كل من كندا والهند، معربًا عن تطلعه للعمل من أجل تعزيز علاقات السودان مع كل من كندا والهند لتشمل مختلف مجالات التعاون الممكنة، متمنيًا للسفيرين التوفيق في مهامهم والتمتع بالإقامة الطيبة في السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد السفير الكندي دعم بلاده لمسيرة التحوّل الديمقراطي في السودان ، معرباً عن استعداده للعمل من أجل ترقية وتطوير العلاقات بين السودان وكندا خاصة في مجال التبادل التجاري والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في السودان في مجالات التعدين والزراعة لصالح شعبي البلدين الصديقين.

كما أكد السفير الهندي رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع السودان، عبر مواصلة عمل آليات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين.

وزير الخارجية السودانى كندا الهند علاقات السودان مع كل من كندا والهند التحو ل الديمقراطي في السودان

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وائل لطفي

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