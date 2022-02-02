استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و47 إصابة جديدة و29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و436 ألفًا و413 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 29 ألفًا و330 حالة وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البر الرئيسي الصيني، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 106 آلاف و91 إصابة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف 587 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و456 ألفًا و551 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألفًا و210 وفيات .. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفًا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و175 ألفًا و923 حالة والوفيات إلى 14 ألفًا و980 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3956 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 374 ألفًا و878 حالة والوفيات إلى 8060 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و882 ألفًا و60 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقع صحيفة /فري مالاي توداي/ الماليزية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 37 حالة واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفًا و 843 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

فيما أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية تسجيل 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16 ألفًا و817 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 1835 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفًا و929 حالة.