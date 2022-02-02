الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بطعنات نافذة بالقلب والصدر.. 3 أشقاء يقتلون شابا فى مشاجرة بالغربية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة شاب توفى في مشاجرة على يد ثلاثة من الأشقاء، في مركز طنطا، وإعداد تقرير حول الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك.

ولقى شاب مصرعه على يد 3 أشقاء بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بعدة طعنات نافذة فى القلب والصدر إثر نشوب مشاجرة بينهم.
تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغاً بمقتل شاب على يد 3 أشقاء بدائرة قسم ثان طنطا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى "حسين م ال " فى العقد الثانى من العمر، مقيم بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا .
وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة أودت بحياته وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من القبض على المتهمين.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى تحت تصرف النيابة العامة التى قررت تشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة وسرعة ضبط الجناة.
 

التصريح بالدفن مشاجرة جثة تشريح الغربية النيابة العامة ضبط المتهمين

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وائل لطفي

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