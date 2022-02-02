الموجات الحارة تغزو أستراليا وتخوفات من الفيضانات والأمطار الغزيرة

أكدت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأسترالية، أن العواصف الشديدة استمرت في الظهور في جميع أنحاء جنوب شرق ولاية كوينزلاند الاسترالية في ما اتضح أنه أمسية متقلبة توجت بيوم حار ورطب.

وتابعت أنه تم تخفيض تصنيف العواصف التي ضربت بريسبان ولوجان وأجزاء من سواحل جولد و صن شاين بعد ظهر اليوم ، ولكن تم العثور على عواصف جديدة بعد ذلك بوقت قصير، حيث تم رصد عواصف رعدية شديدة بالقرب من لارافالي وتحركت شرقًا لضرب كانيونجيرا، حيث تشكلت أنظمة عواصف منفصلة بالقرب من جيمبي وكان من المقرر أن تتجه نحو نوسا وكولوم في المساء.

وأكدت الشبكة أنه وفي الوقت نفسه، خفت حدة العواصف السابقة التي جلبت الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة إلى إبسويتش وبريسبان ولوجان بينلي وأجزاء من جولد كوست ، حيث تحركت قبالة الساحل.

وتابعت أن العواصف الجديدة تسببت في هطول حوالي 31 ملم من الأمطار على بحيرات سبرينجفيلد في ساعة واحدة، و 30 ملم على جرين بانك و 25 ملم على أمبرلي ، وكلاهما غرب بريزبين، حيث تم اكتشاف نظام عاصفة آخر في المناطق النائية لساحل صن شاين بعد وقت قصير ، بالقرب من بيرواح.

وأضافت أنه توجد كتلة هوائية رطبة للغاية وغير مستقرة في معظم أنحاء الولاية ، مع مستويات عالية من الرطوبة تمتد إلى أعماق الغلاف الجوي العلوي، والتي تهدد بحدوث فيضانات كبرى.

وأوضحت أنه تم إصدار تحذير أكثر عمومية من عاصفة رعدية شديدة في حوالي الساعة 4 مساءً ، بسبب هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة ، في مساحة شاسعة من كوينزلاند.

ومن المحتمل أن تؤدي العواصف الرعدية الشديدة إلى هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة في منطقة الإنذار في الليل وبالتالي فهي تعتبر خطر يهدد حياة الملايين.