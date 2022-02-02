الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتحقيق الانضباط الإداري.. إحالة 28 موظفا للتحقيق بالرحمانية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة أ الحسينى أبو عيانة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية أسفرت عن إحالة ٢٨ من العاملين بالوحدة المحلية لقرية بويط للتحقيق لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

من ناحية أخرى وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونظمت الوحدات المحلية لمركزى كوم حماده وإيتاي البارود بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية".  

أحدهما بقرية شابور بكوم حمادة "بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- الكشف على عدد ٢٠٥٠ من أهالي القرية بمختلف التخصصات، وعلاج جماعى ورش عدد ٨٠٠ رأس أغنام  ورش ١٢٠ ابقار و٧٠ جاموس و١٠ دواب.     

كما تم عمل ورشة حكي مع الأطفال في بيت الثقافة وورشة رسم للأطفال، مع الدفع بسيارة أنابيب بوتاجاز عدد ١٥٥ وتوفير سيارة سلع غذائية مدعمة، وصيانة عدد ١٧ عمود و تغيير ٤ كشافات، ورفع ١٨ طن قمامة من داخل شوارع بالقرية، وتم تقديم أدوية علاجية وعدد ١٠٠ بطانية و٣٤٥ كساء شتوي لحالات غير قادرة  و١٧ جهاز تنفس و١٨ انابيب أوكسچين و٢٣ جهاز تعويضى.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الخوالد  بالوحدة المحلية لقرية الضهرية بإيتاى البارود تم خلالها تقديم الخدمات التالية:توقيع الكشف على ٢٦٠ من أهالي القرية و ٧ حالات علاج علي نفقة الدولة وإجراء تحاليل طبية لعدد ٦ حالات و صرف أدوية مجانية لعدد ٩٠ حالة،و تجريع ٢٦٧ أغنام ورش ٢٥٠ أبقار وجاموس وأغنام ودواب، وإصلاح عدد  ١٠٠ عمود كهربائيّ، وتم توزيع ١٥٠ أنبوبة علي أهالي القرية بسعر المصنع.

نفقة الدولة اجراءات محافظ البحيرة طبية مخالفين الكشف تمكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

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