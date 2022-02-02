ريهانا تعلن حملها من صديقها مغني الراب.. وهذه جولة حول إطلالاتها (صور)

أعلنت المغنية العالمية، ريهانا عن حملها بمولودها الأول من صديقها مغني الراب إيساب روكي، بعد علاقة طويلة تجمعهم معًا، حيث فاجأت ريهانا الجميع، خاصة أن الصور أظهرت حملها في شهور متقدمة منه.

وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهرت ريهانا في جلسة تصوير مع صديقها مغني الراب إيساب روكي، وتميزت الإطلالة الخاصة ببها ببنطال جينس فاتح، وجاكت بينك طويل مكشوف، مما يدلل على وجود حمل، لكنها لم تعرب عن هذا الحمل صراحة، واكتفت بالصور التي تتحدث عن نفسها.

وهنا جولة داخل الانستجرام الخاص بالنجمة العالمية، والتي رغم إعلانها حملها من صديقها إلا أنها تقريبًا لم تنشر صور تجمعهم معًا، وظهورهم معًا عبر الميديا كان قليل جدًا، وفي السطور التالية نقدم عدد من الإطلالات النادر لـ"ريهانا" وإيساب روكي.

إطلالة الحمل:

تعتبر هذه الإطلالة آخر وأهم الإطلالات، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك علاقة إيساب بريهانا، والتي تم تتويجها بالحمل، وانتظار المولد الصغير، وارتدت ريهانا خلالها ملابس تكشف عن الحمل، وعقد طويل إلى منطقة البطن لكنه لم يخفي علامات الحمل الواضحة للغاية، واتدى إيساب خلاله بنطال من اللون الأسود وجاكت من الجنيس، وتمتع كليهما بإطلالة شتوية جذابة.

إطلالة توزيع جوائز Met Gala:

تتميز إطلالات ريهانا دائمًا بالإبهار لكل الحضور، من وسائل إعلام وضيوف، وهو ما حدث خلال حفل " Met Gala"، والتي خطفت خلاله الأنظار بجمالها الساحر وابتسامتها الرائعة، حيث توجهت جميع عدسات التصوير إليها رغم وصولها متأخرة، وكانت برفقة صديقها آيساب روكي، مغني الراب.

وحرص كليهما على الظهور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت ريهانا فستان من اللون الأسود، كبير الحجم، وارتدى آيساب بدلة من اللون الأسود، وفوقها غطاء كبير، يشبه الذي يستخدمه الإنسان في المنازل.

إطلالة جذابة في حفل آخر:

وفي خلال حفل آخر، حرصت ريهانا على الظهور برفقة صيدقها آيساب، وارتدت خلال هذه المناسبة فستان من اللون البيبي بلو، مع قصة الرستا، التي كانت تشبه قصة صديقها، وارتدى هو الآخر بدلة من اللون الأسود.