الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بطلقات نارية.. تشريح جثة شاب توفى في مشاجرة بقنا

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، تشريح جثة شاب توفى في مشاجرة إثر تلقيه طلقة نارية، في قرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بوقوع مشاجرة على قطعة أرض بقرية السمطا بحرى، نتج عنها ضحايا ومصابين.

تبين مصرع عثمان فراج عثمان 27 عاماً، توفى داخل مستشفى قنا العام متأثراً بطلق ناري، وإصابة على أسعد أحمد عبد المنعم 23عاماً، مصاب طلق ناري ، وتم التحفظ عليه من قبل الشرطة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجرى نقل جثة المتوفى للمشرحة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة في قنا طلقة نارية مشاجرة جثة تشريح قرية السمطا التصريح بالدفن

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وائل لطفي

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