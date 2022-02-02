حبس فني كيميائي يدير مصنع لمخدر «الشابو» في المحلة

قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس فني كيميائي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة أكبر مصنع للتصنيع المواد المخدرة وعقار "آيس شابو".

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا نجحوا بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية في شن ضربة أمنية موجعة للعناصر الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة والمداهمة الأمنية في ضبط فني معمل كيميائي يدير مصنع على مساحة 120 م2 داخل إحدى الشقق تخصص في تصنيع "أيس شابو" وبعض بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

